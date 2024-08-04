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В Минске при пожаре в квартире спасли двоих человек

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в квартире спасли двоих человек, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сообщение о загорании во Фрунзенском районе по ул. Налибокская, 46 поступило в 1.36. Пожар случился в жилой комнате трехкомнатной квартиры на площади около 4 кв.м.

Повреждено имущество, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается.

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