В Минске при пожаре в квартире спасли двоих человек

Сообщение о загорании во Фрунзенском районе по ул. Налибокская, 46 поступило в 1.36. Пожар случился в жилой комнате трехкомнатной квартиры на площади около 4 кв.м.



Повреждено имущество, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается.