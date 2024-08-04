Группировка войск «Центр» уничтожила до 365 военных ВСУ

«Потери противника за сутки составили до 365 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, 11 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковая пушка “Рапира”, комплекс контрбатарейной борьбы “Зоопарк” и станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”. Уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сводке министерства.