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ВСУ потеряли 190 военных в зоне ответственности группировки «Север»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 200 военных в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Reuters

Отмечается, что подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Старица и Волчанск Харьковской области, а также Мирополье и Басовка Сумской области. Помимо этого, были отражены две контратаки украинских военных. «Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов», — добавили в ведомстве.

Также стало известно, что за прошедшие сутки Российская армия в зоне ответственности группировки «Запад» поразила два танка Leopard и станцию зенитного ракетного комплекса Patriot. Также уточнялось, что ВСУ потеряли 490 военнослужащих.