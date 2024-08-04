ВСУ потеряли 190 военных в зоне ответственности группировки «Север»

Отмечается, что подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в районах таких населенных пунктов, как Старица и Волчанск Харьковской области, а также Мирополье и Басовка Сумской области. Помимо этого, были отражены две контратаки украинских военных. «Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть пикапов», — добавили в ведомстве.