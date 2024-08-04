Трентон
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка войск «Восток» нанесла поражение четырем украинским бригадам

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Группировка войск «Восток» нанесла поражение 4 украинским бригадам, противник потерял до 95 военных и 2 склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива и Сторожевое Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, 2 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены два склада боеприпасов.