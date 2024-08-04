Группировка войск «Восток» нанесла поражение четырем украинским бригадам

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива и Сторожевое Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.
По данным МО РФ, ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, 3 автомобиля, 2 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожены два склада боеприпасов.