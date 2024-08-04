При атаке дронов ВСУ на Запорожье пострадал мужчина

«Выходные в Запорожской области не прошли без преступных атак противника на наши мирные города и села. Были сброшены боеприпасы с БПЛА в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и городе Васильевка. Зафиксирована атака дачных участков села Садовое Токмакского муниципального округа, пострадал мужчина 77 лет», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавший находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь.
«Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности», — также говорится в канале Балицкого. Он поблагодарил оперативные службы за работу на позициях, где требуется помощь людям.