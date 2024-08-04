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При атаке дронов ВСУ на Запорожье пострадал мужчина

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенные пункты Запорожской области. Кроме того, противник 40 раз пытался обстрелять Энергодар, там пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«Выходные в Запорожской области не прошли без преступных атак противника на наши мирные города и села. Были сброшены боеприпасы с БПЛА в селе Благовещенка Каменско-Днепровского муниципального округа и городе Васильевка. Зафиксирована атака дачных участков села Садовое Токмакского муниципального округа, пострадал мужчина 77 лет», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пострадавший находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь.

«Более 40 раз противник попытался обстрелять Энергодар. Пострадавших нет, наше ПВО отработало в полной боеготовности», — также говорится в канале Балицкого. Он поблагодарил оперативные службы за работу на позициях, где требуется помощь людям.