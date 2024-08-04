Пожилая женщина пострадала в Донецке из-за обстрела ВСУ

4 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ. У одного зафиксировали непроникающее осколочное ранение грудной клетки, пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу за помощью. Второго пострадавшего госпитализировали на скорой помощи с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой.