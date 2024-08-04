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После ЧП в Нижнем Тагиле 53 человека переехали в пункт временного размещения

Более 50 человек остаются в пункте временного размещения после ЧП в Нижнем Тагиле.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле продолжают оказывать помощь пострадавшим от обрушения дома на Сибирской, 81. На данный момент 53 человека, в том числе 12 детей, находятся в пункте временного размещения, который организовали на базе гостиницы «Спортивная-1».

— Они обеспечены трехразовым горячим питанием и предметами первой необходимости. Остальные жители дома приняли решение остановиться у родственников и друзей, — сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Специалисты Минсоцполитики Свердловской области также составляют «социальные паспорта» для оказания адресной помощи пострадавшим. На данный момент работы завершены на 65%.

— 22 семьи сообщили о том, что лишились документов, а также нуждаются в одежде и обуви. Еще семь семей попросили обеспечить их средствами гигиены, — рассказывают о ходе работ по оказанию помощи в ДИПе.

По данным на 4 августа, сумма компенсаций из регионального и местного бюджета превысила 13 миллионов рублей. Напомним, первые выплаты пострадавшие и семьи погибших начали получать 2 августа.

Трагедия унесла жизни десяти человек, в том числе пятерых детей. Пострадало 26 человек, в том числе 12 детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 16 человек.