«О его изменах знали, наверное, все, кроме меня». Под Бешенковичами женщина подожгла дом сожителя, увидев любовную переписку

В Бешенковичском районе Витебской области женщина не смогла простить и отпустить своего бывшего сожителя. И на расставание отреагировала попыткой поджога дома. Потерпевшим оказался 57-летний Александр Петров, а его бывшей — 47-летняя Светлана Никонова (имена и фамилии были изменены). Говорится, что мужчина никогда не был обделен вниманием, у него было много дам сердца. Одной из них оказалась Светлана. По ее словам, с мужчиной они встречались около семи лет.