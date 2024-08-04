«О его изменах знали, наверное, все, кроме меня». Под Бешенковичами женщина подожгла дом сожителя, увидев любовную переписку

Под Бешенковичами женщина подожгла дом сожителя, увидев любовную переписку с другой. Подробности сообщает sb.by.
В Бешенковичском районе Витебской области женщина не смогла простить и отпустить своего бывшего сожителя. И на расставание отреагировала попыткой поджога дома. Потерпевшим оказался 57-летний Александр Петров, а его бывшей — 47-летняя Светлана Никонова (имена и фамилии были изменены). Говорится, что мужчина никогда не был обделен вниманием, у него было много дам сердца. Одной из них оказалась Светлана. По ее словам, с мужчиной они встречались около семи лет.
— Вместе с тем под одной крышей они прожили всего месяц, — сообщила следователь следственного отделения Бешенковичского РОСК Елена Полухина.
Она уточнила, что причиной для расставания послужила любовная переписка, которую женщина нашла в телефоне сожителя. Позднее фигурантка говорила, что SMS-сообщения с содержанием: «Ты самая лучшая, единственная для меня…», адресованные другой, привели женщину к ревности. Кроме того, она много сил потратила на то, чтобы закодировать возлюбленного от алкоголизма, терпела его безработицу.
Женщине была известна новая возлюбленная сожителя. Ей она отправляла гневные сообщения, настаивая на том, чтобы она «не мешала их тихому семейному счастью». В какой-то момент фигурантка указала сожителю на дверь. Но уже через некоторое время решила ему отомстить.
Толчком к этому послужил разговор в поликлинике. Так, ей удалось узнать, что из другого города к ее бывшему сожителю приехала некая Ольга, с которой он вместе. Из разговора женщина также узнала, что про ее любовные перипетии известно всем в городском поселке.
«Оказалось, о его изменах знали, наверное, все, кроме меня», — признавалась фигурантка следователям.
Сказано, что из поликлиники женщина пришла в истерике, зашла на балкон, взяла смесь для заправки зажигалок, кусок материи, которую использовала как фитиль и пошла к бывшему. Под окном частного дома она увидела, что бывший ужинает с новой дамой сердца. Женщина обмотала баллон с горючей жидкостью тканью, воткнула его между фронтом и кровлей дома. Для более сложного маневра она взобралась на шаткую конструкцию из досок, которая была составлена под окном.
«Свой странный поступок Светлана объясняла довольно любопытно, даже романтично. Мол, это была “свеча” ее любви к Александру», — сказано в публикации sb.by.
Сообщается, что пары жидкости для заправки зажигалок вспыхнули, женщина убежала, мужчина со своей новой дамой выбежали на улицу. Он забрался на чердак и сразу же заметил «прожигательную» банку. Пожара удалось избежать.
По словам следователя, согласно части 2 статьи 218 Уголовного кодекса, предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Она уточнила, что наказание определит суд. Однако смягчающим обстоятельством является тот факт, что у женщины на иждивении есть несовершеннолетний ребенок.