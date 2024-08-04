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7 человек пострадали в ДТП на Байкальском тракте

Водитель «Toyota» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Lexus».

Источник: Комсомольская правда

Днем 4 августа на 47 километре Байкальского тракта произошло ДТП, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Toyota Corolla Spacio» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «Lexus CT-200h», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали семь человек. Они доставлены в больницу. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, выясняют причины и условия произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Кутском районе водитель автомобиля «Mitsubishi Delica» съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся в реку. Мужчина погиб от полученных травм до приезда скорой помощи.