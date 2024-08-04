Играл и потерял: омич перевел липовому биржевому маклеру почти 2 миллиона

В прокуратуре Омской области сообщили об очередном дистанционном мошенничестве. На этот раз аферисты сработали под биржевых маклеров.
37-летний омич увидел в интернете рекламу о легком заработке и перешел по ссылке — якобы на некую биржу. Там он оставил свой номер телефона. Вскоре ему позвонил мнимый аналитик из инвестиционной компании.
Мужчина доверился «эксперту», установил на свой телефон специальное приложение и перевел мошенникам почти 1,9 миллиона рублей под предлогом инвестиций. Причем часть из этих денег он специально взял в кредит.
Когда несостоявшийся трейдер не смог вывести свои деньги обратно, он понял, что его обманули, и обратился в полицию. Ведется расследование.
«Если Вам звонят лица, представляющиеся сотрудниками инвестиционных компаний, банков, предлагая установить на свои мобильные устройства сторонние приложения для дальнейшего инвестирования, помните — это мошенники!», — предупреждает омская прокуратура.
В целом с начала 2024 года в Омске зарегистрировано 3404 кражи с использованием IT-технологий. Особенно активными мошенники стали в сфере онлайн-инвестирования, где жертвы легко попадаются на удочку обещаний легких доходов.