Жильцам разрушенной пятиэтажки в Нижнем Тагиле разрешили зайти в квартиры

Специалистами администрации города и оперативными службами организован доступ жителей в уцелевшие квартиры дома 81 на Сибирской, где из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких подъездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Владислав Пинаев. За вещами люди заходят в сопровождении пожарных и спасателей.