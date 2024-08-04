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Жильцам разрушенной пятиэтажки в Нижнем Тагиле разрешили зайти в квартиры

Специалистами администрации города и оперативными службами организован доступ жителей в уцелевшие квартиры дома 81 на Сибирской, где из-за взрыва газа произошло обрушение нескольких подъездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Владислав Пинаев. За вещами люди заходят в сопровождении пожарных и спасателей.

Источник: ЧП Нижний Тагил

Кроме того, владельцы нескольких грузовых «Газелей» предлагают перевезти тяжелые вещи.

«На понедельник запланирован прием жителей дома в администрации Дзержинского района по всем волнующим вопросам. Для быстрого реагирования на обращения для пострадавших в результате ЧП организован чат с участием всех специалистов, отвечающих за выплаты, социальные и хозяйственные вопросы», — сообщил Пинаев.

Напомним, из-под завалов извлекли 10 погибших. Спасено 15 человек, в том числе семь детей. С места вывезено порядка тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора.

3 августа, в Нижнем Тагиле был объявлен день траура по жертвам обрушения дома на Сибирской. До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому, чтобы решить судьбу самого строения.