Жильцам разрушенной пятиэтажки в Нижнем Тагиле разрешили зайти в квартиры

Кроме того, владельцы нескольких грузовых «Газелей» предлагают перевезти тяжелые вещи.
«На понедельник запланирован прием жителей дома в администрации Дзержинского района по всем волнующим вопросам. Для быстрого реагирования на обращения для пострадавших в результате ЧП организован чат с участием всех специалистов, отвечающих за выплаты, социальные и хозяйственные вопросы», — сообщил Пинаев.
Напомним, из-под завалов извлекли 10 погибших. Спасено 15 человек, в том числе семь детей. С места вывезено порядка тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора.
3 августа, в Нижнем Тагиле был объявлен день траура по жертвам обрушения дома на Сибирской. До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому, чтобы решить судьбу самого строения.