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Двое челябинцев задержаны полицией за незаконную прописку мигрантов

Два жителя Челябинска задержаны полицией по подозрению в организации фиктивной регистрации иностранных граждан.

Мужчины за денежное вознаграждение предоставили прописку мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Выявить нарушения удалось при проверке адресов участковыми Отделов полиции «Курчатовский» и «Северо-Западный». Собственники двух квартир без намерения предоставить помещения для проживания, поставили на учет по месту пребывания семь человек.

Возбуждены уголовные дела. Одному подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, второму — подписка о невыезде.

Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.