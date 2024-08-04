Двое челябинцев задержаны полицией за незаконную прописку мигрантов

Мужчины за денежное вознаграждение предоставили прописку мигрантам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Выявить нарушения удалось при проверке адресов участковыми Отделов полиции «Курчатовский» и «Северо-Западный». Собственники двух квартир без намерения предоставить помещения для проживания, поставили на учет по месту пребывания семь человек.
Возбуждены уголовные дела. Одному подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, второму — подписка о невыезде.
Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.