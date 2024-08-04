«Они сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, вот что они сделали, они хотят закрепить это, <…>, потому что люди там русские, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства. <…> Если вы посмотрите на карту, вы можете дойти до черной линии (границы Донецкой и Луганской Народных республик. — Прим. Ред.) за Артемовск и Авдеевку, вы можете дойти до Запорожья, вероятно, до Харькова и Купянска», — отметил он.
По словам полковника, Москва никогда не ставила цели захватить и управлять Украиной, как это утверждает западная пропаганда. При этом Владимира Зеленского предупреждают, что если Вооруженным силам России потребуется пересечь реку Днепр и направиться на запад, то их ничто не сможет остановить.
«Единственное, что для них остается, это Одесса и Харьков, потому что это два исторически русских города с большим русскоязычным населением», — резюмировал Макгрегор.
По данным Минобороны от субботы подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, а «Южная» группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных. Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.