Макгрегор: Украина потеряет контроль над всем Донбассом

«Они сейчас занимают территории, которые в подавляющем большинстве населены русскими, вот что они сделали, они хотят закрепить это, <…>, потому что люди там русские, они пришли туда, чтобы освободить их от деспотичного украинского правительства. <…> Если вы посмотрите на карту, вы можете дойти до черной линии (границы Донецкой и Луганской Народных республик. — Прим. Ред.) за Артемовск и Авдеевку, вы можете дойти до Запорожья, вероятно, до Харькова и Купянска», — отметил он.