На трассе Казань — Ульяновск две женщины погибли в ДТП

В результате аварии пассажирки Renault, женщины 1964 и 1972 годов рождения, скончались на месте происшествия. Обстоятельства и детали ДТП в настоящее время уточняются. Сотрудники ГИБДД проводят все необходимые проверки для выяснения причин трагедии.