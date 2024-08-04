На трассе Казань — Ульяновск две женщины погибли в ДТП

Смертельное ДТП случилось на 42-м километре автодороги Казань — Ульяновск. По информации Госавтоинспекции Татарстана, водитель автомобиля Renault, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai.
В результате аварии пассажирки Renault, женщины 1964 и 1972 годов рождения, скончались на месте происшествия. Обстоятельства и детали ДТП в настоящее время уточняются. Сотрудники ГИБДД проводят все необходимые проверки для выяснения причин трагедии.
Ранее мы сообщали, что в ДТП в Апастовском районе госпитализировали женщину-водителя. Серьезное столкновение трех автомобилей произошло в Апастовском районе Татарстана.