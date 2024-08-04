На контроле спасателей Башкирии остаются 2 ситуации с подтоплениями.

По оперативным данным, перелив дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы составляет сейчас до 200 метров, глубина составляет 90 сантиметров. На месте дежурят сотрудники управления гражданской защиты.
В Бурзянском районе при въезде в деревню Мурадымово произошел оползень горной массы земли со склона горы, тем самым перекрыв автодорогу Мурадымово — Старосубхангулово. Дорога полностью открыта для проезда легковых автомобилей.
Как сообщал Башинформ, сегодня в связи с улучшением обстановки снята с контроля ситуация в Стерлитамакском районе. Дорога, ведущая к детскому лагерю «Чайка» освобождена от воды. Проезд транспорта возможен.
«В Главном управление МЧС по Башкирии в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб. Ведется постоянный мониторинг уровня рек и сброс воды на водохранилищах. Ситуация находится на контроле», — подчеркнули спасатели.