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На контроле спасателей Башкирии остаются 2 ситуации с подтоплениями

На контроле спасателей Башкирии остаются 2 ситуации с подтоплениями.

Источник: МЧС РБ

По оперативным данным, перелив дороги к садам «Казарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы составляет сейчас до 200 метров, глубина составляет 90 сантиметров. На месте дежурят сотрудники управления гражданской защиты.

В Бурзянском районе при въезде в деревню Мурадымово произошел оползень горной массы земли со склона горы, тем самым перекрыв автодорогу Мурадымово — Старосубхангулово. Дорога полностью открыта для проезда легковых автомобилей.

Как сообщал Башинформ, сегодня в связи с улучшением обстановки снята с контроля ситуация в Стерлитамакском районе. Дорога, ведущая к детскому лагерю «Чайка» освобождена от воды. Проезд транспорта возможен.

«В Главном управление МЧС по Башкирии в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб. Ведется постоянный мониторинг уровня рек и сброс воды на водохранилищах. Ситуация находится на контроле», — подчеркнули спасатели.