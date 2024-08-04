Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске

Отмечается, что взрывы слышны в разных частях города. В некоторых районах поднимаются серые клубы дыма, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».
«В Луганске активно работает ПВО», — сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее, 19 июля, Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали шесть человек. Украинские боевики ударили по госучреждениям, магазинам и жилым многоквартирным домам.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.
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