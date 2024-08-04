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Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске

Взрывы прогремели в Луганске 4 августа. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Как уточняет корреспондент «Известий», в городе может работать ПВО, было слышно не менее 12 взрывов.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что взрывы слышны в разных частях города. В некоторых районах поднимаются серые клубы дыма, сообщает «ЛуганскИнформЦентр».

«В Луганске активно работает ПВО», — сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ранее, 19 июля, Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадали шесть человек. Украинские боевики ударили по госучреждениям, магазинам и жилым многоквартирным домам.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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