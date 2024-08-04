Авария случилась накануне вечером на пересечении улиц Якуба Коласа и Сурганова. В ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения.
На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает об осторожности при проезде перекрестков. Красный цвет светофора запрещает движение.
В Минске автомобиль столкнулся с трамваем
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Opel в Минске проехал на красный и столкнулся с трамваем, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария случилась накануне вечером на пересечении улиц Якуба Коласа и Сурганова. В ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения.