В Минске автомобиль столкнулся с трамваем

Авария случилась накануне вечером на пересечении улиц Якуба Коласа и Сурганова. В ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения.



На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.



Госавтоинспекция напоминает об осторожности при проезде перекрестков. Красный цвет светофора запрещает движение.