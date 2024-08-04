В Челябинской области подростки на мотоцикле влетели в автомобиль, все в больнице

Все случилось 4 августа в Бакале. Предварительно установлено, что школьник 2009 года рождения, управляя мотоциклом Kews, при проезде нерегулируемого перекрестка, на котором организовано круговое движение, совершил столкновение с автомобилем Fiat, за рулем которого был 71-летний мужчина.