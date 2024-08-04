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В Челябинской области подростки на мотоцикле влетели в автомобиль, все в больнице

В Челябинской области подростки на мотоцикле влетели в автомобиль — водитель с пассажиром попали в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП в Саткинском районе.

Все случилось 4 августа в Бакале. Предварительно установлено, что школьник 2009 года рождения, управляя мотоциклом Kews, при проезде нерегулируемого перекрестка, на котором организовано круговое движение, совершил столкновение с автомобилем Fiat, за рулем которого был 71-летний мужчина.

В результате водитель и пассажир-ровесник мотоцикла получили травмы, находятся на лечении.

Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей (статья 5.35 КоАП РФ).