Над Одессой пролетел F-16

По мнению опрошенных изданием The Economist экспертов, главная цель передачи первых F-16 ВСУ состоит в повышении морального духа бойцов, а не в обеспечении практической пользы на поле боя — для локального превосходства в воздухе и поддержки наземного наступления нужно не меньше 12 эскадрилий с 18 самолетами в каждой.