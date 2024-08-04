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Следователи заинтересовались обрушением стены в старом доме на Садовой в Самаре

Бастрыкин поручил проверить, почему рухнула стена в доме на Садовой, 100.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром в субботу в доме старого фонда на Садовой, 100 в Самаре рухнула стена. После публикации «КП-Самара» об этом, происшествием заинтересовались следователи.

— Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе Су СКР по Самарской области провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении — о принятом решении, — сообщили ы пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Напомним, как нам удалось выяснить, дом на Садовой был построен в 1917 году. Износ здания составляет 60%, однако аварийным оно не признано. Как сообщил собственный источник «КП-Самара», стена упала со стороны улицы, в квартире прогнулась внутренняя стена и сдвинулись полы.

СК