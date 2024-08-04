Следователи заинтересовались обрушением стены в старом доме на Садовой в Самаре

Напомним, как нам удалось выяснить, дом на Садовой был построен в 1917 году. Износ здания составляет 60%, однако аварийным оно не признано. Как сообщил собственный источник «КП-Самара», стена упала со стороны улицы, в квартире прогнулась внутренняя стена и сдвинулись полы.