В Петербурге водитель на тротуаре столкнулся со светофорной стойкой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Водитель в Приморском районе Санкт-Петербурга на тротуаре столкнулся со светофорной стойкой, которая при падении травмировала школьницу на пешеходном переходе, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, ДТП произошло накануне утром на проспекте Королева.
«Двадцатичетырехлетний водитель, управляя автомобилем “ГАЗ АФ”, двигаясь по тротуару, совершил наезд на светофорную стойку с дорожными знаками, которая упала на 13-летнюю ученицу 7 класса, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых, на разрешающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.
В результате ДТП девочка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения. Как уточняют в полиции, с начала 2024 года он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД уже 14 раз.