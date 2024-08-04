Сообщение о происшествии поступило накануне в 21.08. Мужчина 1955 года рождения на территории частного подворья вылил легковоспламеняющуюся жидкость в горящий мангал. Произошла вспышка паров жидкости.
Пенсионер получил термические ожоги 4,5% тела.
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине пенсионер получил ожоги, разжигая мангал, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о происшествии поступило накануне в 21.08. Мужчина 1955 года рождения на территории частного подворья вылил легковоспламеняющуюся жидкость в горящий мангал. Произошла вспышка паров жидкости.
Пенсионер получил термические ожоги 4,5% тела.