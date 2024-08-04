В Новой Москве после драки задержали восемь человек

В ГУ МВД добавили, что в настоящее время информация о пострадавших в полицию не поступала. «В отношении участников конфликта были составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — добавили в главке. Нарушителям может грозить штраф или административный арест до 15 суток.