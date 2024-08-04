В Новой Москве после драки задержали восемь человек

«4 августа в полицию поступило сообщение о драке на Лазурной улице. Прибывшие по указанному адресу полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства ряд граждан. Предварительно установлено, что между группой лиц произошел бытовой конфликт», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что в настоящее время информация о пострадавших в полицию не поступала. «В отношении участников конфликта были составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — добавили в главке. Нарушителям может грозить штраф или административный арест до 15 суток.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что после драки задержаны восемь человек.