Троих туристов арестовали после убийства на пляже Сочи

Две феминистки жестоко растерзали нечаянного ухажера на пляже в Сочи. Помогал убивать туриста, который приставал к одной из девушек, их знакомый. Следователи завели дело и предъявили всем троим приезжим обвинение.
«В отношении двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 49-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Две женщины и их знакомый заключены под стражу.