Трентон
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Троих туристов арестовали после убийства на пляже Сочи

В Сочи предъявили обвинение фигурантам дела о смертельном избиении мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Две феминистки жестоко растерзали нечаянного ухажера на пляже в Сочи. Помогал убивать туриста, который приставал к одной из девушек, их знакомый. Следователи завели дело и предъявили всем троим приезжим обвинение.

«В отношении двух жительниц Твери и их знакомого из Липецкой области предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 49-летнего мужчины», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Две женщины и их знакомый заключены под стражу.

СК