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Власти создали оперативный штаб после обрушения в доме в Петербурге

На место выехал вице-губернатор Разумишкин.

Источник: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

На место обрушения в доме на углу Малого проспекта П. С. и Большой Зеленина в Петербурге выехал вице-губернатор Евгений Разумишкин. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. По словам Разумишкина, создан оперативный штаб, ремонт дома продолжается.

— Капитальный ремонт дома, где сегодня в контролируемом режиме произошло оседание деформированных конструкций, продолжается, — говорится в сообщении Смольного. — В процессе работ произошло отслоение пола от стены и оседание старой кирпичной кладки. Противоаварийные меры были приняты незамедлительно.

Отмечается, что ремонтные работы проводились в расселенной части здания. Жильцы боковых частей эвакуированы.

— Пострадавших нет. Угрозы обрушения здания нет. Сейчас проводятся необходимые обследования, в дальнейшем начнется проектирование аварийных работ, — подчеркнул Евгений Разумишкин.

Как ранее сообщал SPB.KP.RU в Петроградском районе произошло обрушение перекрытий в историческом доме на улице Большая Зеленина. В этот момент в здании проводились работы по капремонту аварийных конструкций. В результате никто не пострадал. Жильцы эвакуированы.