Власти создали оперативный штаб после обрушения в доме в Петербурге

Как ранее сообщал SPB.KP.RU в Петроградском районе произошло обрушение перекрытий в историческом доме на улице Большая Зеленина. В этот момент в здании проводились работы по капремонту аварийных конструкций. В результате никто не пострадал. Жильцы эвакуированы.