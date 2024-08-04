В МИДе заявили о попытке «массированного комплексного удара» по Луганску

Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ ударили по городу 12 ракетами западного производства. Предположительно, это были восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. По словам Пасечника, удары пришлись по складским помещениям, в которых располагаются цистерны с топливом, а также по частному сектору. В результате падения обломков ракет загорелась сухая трава.