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Россиянке стало плохо в горах в Алматинской области

Алматинской области спасатели МЧС РК 4 августа пришли на помощь туристке из России, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

По информации МЧС РК, инцидент произошел в Талгарском районе, в ущелье Левый Талгар.

«Руководитель группы, следовавшей по туристическому маршруту из шести граждан Российской Федерации, женщина 1968 года рождения почувствовала себя плохо и не смогла продолжать путь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв к месту вызова, с помощью вертолета «Казависпас» спустила пострадавшую вместе с одним сопровождающим с горы и передала ее сотрудникам Центра медицины катастроф. Остальные гости продолжили свой маршрут.