Россиянке стало плохо в горах в Алматинской области

По информации МЧС РК, инцидент произошел в Талгарском районе, в ущелье Левый Талгар.
«Руководитель группы, следовавшей по туристическому маршруту из шести граждан Российской Федерации, женщина 1968 года рождения почувствовала себя плохо и не смогла продолжать путь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв к месту вызова, с помощью вертолета «Казависпас» спустила пострадавшую вместе с одним сопровождающим с горы и передала ее сотрудникам Центра медицины катастроф. Остальные гости продолжили свой маршрут.