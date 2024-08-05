Омские пожарные готовы прибыть в Тыву, где установили режим ЧС

«За прошедшие сутки ликвидировано 4 пожара, ещё один локализован, — сообщил глава Тывы Владислав Ховалыг. — Действуют 23 возгорания. Их общая площадь не превышает двух тысяч га. На некоторых территориях прошли сильные дожди. Надеемся, что количество пожаров может уменьшиться. Ведется мониторинг».