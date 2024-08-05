Омские пожарные готовы прибыть в Тыву, где установили режим ЧС

В Республике Тыва установлен режим ЧС регионального характера во всех лесах. Причиной этому стала жаркая сухая погода и огромный риск возникновения масштабных пожаров.
«За прошедшие сутки ликвидировано 4 пожара, ещё один локализован, — сообщил глава Тывы Владислав Ховалыг. — Действуют 23 возгорания. Их общая площадь не превышает двух тысяч га. На некоторых территориях прошли сильные дожди. Надеемся, что количество пожаров может уменьшиться. Ведется мониторинг».
Также Ховалыг сообщил, что власти республики запросили помощь у соседних регионов. По его словам, в Тыву готовы прибыть лесопожарные из Хакасии и Омска.