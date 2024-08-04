Ультраправые в Британии попытались взять штурмом отель с мигрантами

В Великобритании продолжаются антимигрантские протесты, начавшиеся после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты. К середине дня воскресенья были арестованы более 100 человек по всей стране. Демонстрации и стычки с полицией произошли в Манчестере, Ливерпуле, Ноттингеме, Лидсе, Сандерленде, Блэкпуле, Сток-он-Тренте и Халле. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что «нет и не может быть никакого оправдания» для участников погромов. Они понесут наказание по всей строгости закона, заверил Клеверли.