Число раненых из-за обстрелов ВСУ Алешек возросло до 14

По словам главы регионального правительства, большинство из пострадавших — это люди старшего поколения. Многие находятся в тяжелом состоянии. «Удары артиллерии и дронов совершенно очевидно не были случайными — что центральный рынок, что жилую многоэтажку спутать нельзя ни с чем. За очередные военные преступления против населения, которое украинские террористы еще имеют наглость называть своим, они обязательно ответят», — подчеркнул он.