Число раненых из-за обстрелов ВСУ Алешек возросло до 14

«Два массированных обстрела мирных кварталов города. 14 раненых. До обеда нацисты нанесли варварский удар по оживленному в воскресенье рынку Алёшек. Ранения разной степени тяжести получили сразу 8 человек. А сразу после обеда ВСУ начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажкам на ул. Пролетарской, целясь в окна, где еще живут люди. В одной из 9-этажек начался большой пожар. Осколочные ранения здесь получили 6 мирных жителей разного возраста», — написал Алексеенко в Telegram-канале.
Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщал о ранении восьми мирных жителей.
По словам главы регионального правительства, большинство из пострадавших — это люди старшего поколения. Многие находятся в тяжелом состоянии. «Удары артиллерии и дронов совершенно очевидно не были случайными — что центральный рынок, что жилую многоэтажку спутать нельзя ни с чем. За очередные военные преступления против населения, которое украинские террористы еще имеют наглость называть своим, они обязательно ответят», — подчеркнул он.
Алексеенко добавил, что пожар в доме оперативно потушен силами МЧС, несмотря на риск повторных ударов. «Каждой пострадавшей семье обязательно окажем необходимую помощь», — заключил он.