На пожаре в старинном особняке в центре Ростова ликвидировано открытое горение

В историческом центре Ростова, на улице Серафимовича, 54, пожарные ликвидировали открытое горение двухэтажного особняка дореволюционной постройки. У объекта культурного наследия «Доходного дома Ботвинникова» потушили полыхавшую крышу. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.
— В 19.11 зафиксирована полная ликвидация открытого горения, — проинформировали в пресс-службе экстренного ведомства.
Напомним, о пожаре стало известно в 15.29. У расселенной и заброшенной двухэтажки 1910 года постройки горела крыша. Почти полсотни человек задействованы в тушении пожара, а также 16 единиц спецтехники.
В 16.42 в МЧС сообщили о локализации пламени на площади 300 квадратных метров, а спустя два с половиной часа открытое горение было полностью ликвидировано.