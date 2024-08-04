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На пожаре в старинном особняке в центре Ростова ликвидировано открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в «Доходном доме Ботвинникова» в Ростове.

Источник: телеграм-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

В историческом центре Ростова, на улице Серафимовича, 54, пожарные ликвидировали открытое горение двухэтажного особняка дореволюционной постройки. У объекта культурного наследия «Доходного дома Ботвинникова» потушили полыхавшую крышу. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

— В 19.11 зафиксирована полная ликвидация открытого горения, — проинформировали в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, о пожаре стало известно в 15.29. У расселенной и заброшенной двухэтажки 1910 года постройки горела крыша. Почти полсотни человек задействованы в тушении пожара, а также 16 единиц спецтехники.

В 16.42 в МЧС сообщили о локализации пламени на площади 300 квадратных метров, а спустя два с половиной часа открытое горение было полностью ликвидировано.

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