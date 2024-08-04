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В Азове локализован крупный пожар на складе автопокрышек

Площадь составила пять тыс. кв. метров.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Азове локализован крупный пожар на складе автопокрышек на площади пять тыс. кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Горел склад на улице Дружбы. Сообщение о локализации поступило в 19.46. Подразделения продолжают вести работу на месте ЧП, чтобы не допустить новой вспышки огня и его перехода на соседние объекты (рядом расположена нефтебаза).

«Группировка сил и средств увеличена. К ликвидации привлечено около 120 человек и 33 единицы техники», — пояснили в экстренном ведомстве.

Поскольку пожар сопровождался чёрным едким дымом, к месту происшествия выехала мобильная лаборатория. Специалисты проведут замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК).

Информации о наличии пострадавших пока нет. Сведения уточняются.

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