В Азове локализован крупный пожар на складе автопокрышек на площади пять тыс. кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Горел склад на улице Дружбы. Сообщение о локализации поступило в 19.46. Подразделения продолжают вести работу на месте ЧП, чтобы не допустить новой вспышки огня и его перехода на соседние объекты (рядом расположена нефтебаза).
«Группировка сил и средств увеличена. К ликвидации привлечено около 120 человек и 33 единицы техники», — пояснили в экстренном ведомстве.
Поскольку пожар сопровождался чёрным едким дымом, к месту происшествия выехала мобильная лаборатория. Специалисты проведут замеры воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации (ПДК).
Информации о наличии пострадавших пока нет. Сведения уточняются.