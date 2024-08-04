Зеленский объявил о прибытии первых истребителей F-16 на Украину

«Такой коалиции нам на сегодня очень не хватает. Потому что это большая ответственность для одной страны-соседа помогать нам сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это, безусловно, надо было сделать давно. Я думаю, что есть еще такой инструмент, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной о возможности такой небольшой коалиции стран — соседей, которые будут сбивать ракеты врага», — сказал Зеленский.