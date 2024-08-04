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В Москве пешеход выстрелил в самокатчиков

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Конфликт между мужчинами на юге Москвы закончился стрельбой. В результате него один человек пострадал, стрелявший скрылся, его ищут, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что 4 августа около 19:20 [мск] во 2-м Верхнем Михайловском проезде между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников получил ранение из предположительно пневматического оружия. Пострадавшему медицинская помощь оказана на месте. Стрелявший с места происшествия скрылся», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, а также принимают меры к розыску и задержанию стрелявшего. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, конфликт произошел между мужчиной-пешеходом и самокатчиками, которые якобы чуть не сбили его. «По предварительным данным, недовольный сложившейся ситуацией достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в обидчиков, задев одного из них», — сказал собеседник агентства. По его словам, точное число участников инцидента устанавливается.