В Москве пешеход выстрелил в самокатчиков

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, а также принимают меры к розыску и задержанию стрелявшего. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, конфликт произошел между мужчиной-пешеходом и самокатчиками, которые якобы чуть не сбили его. «По предварительным данным, недовольный сложившейся ситуацией достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в обидчиков, задев одного из них», — сказал собеседник агентства. По его словам, точное число участников инцидента устанавливается.