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Владимир Квачков ушел паломником, не дожидаясь административного процесса

Как стало известно «Ъ», Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор на срок до 19 февраля 2027 года за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым. Впрочем, судебное решение, вынесенное по иску отдела МВД России по району Дорогомилово, самого ответчика дома не застало: по словам адвоката Алексея Першина, еще задолго до процесса Владимир Квачков ушел в «пеший поход» по российским храмам, скитам и монастырям.

Источник: РИА "Новости"

Дорогомиловский суд Москвы вынес решение по административному иску, поданному ОМВД РФ по району Дорогомилово столицы в отношении кавалера двух орденов Мужества, ордена Красной Звезды, ордена и медалей Демократической Республики Афганистан полковника ГРУ в отставке 76-летнего Владимира Квачкова еще в мае этого года. Полиция решила потребовать установления за ранее осужденным повторного административного надзора, после того как в 2023 году Владимир Квачков был дважды оштрафован за факты дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В первый раз это произошло 15 августа 2023 года, когда Тверской суд Москвы назначил ему 40 тыс. руб. штрафа.

Поводом стали три поста, размещенных в группе имени Владимира Квачкова в соцсети «Одноклассники» весной 2023 года. В них он критиковал ход СВО.

Во второй раз Дорогомиловский суд Москвы назначил Квачкову штраф в размере 50 тыс. руб. за совершение аналогичного проступка. Тогда основанием послужили заявления, сделанные российскому YouTube-каналу «Сталинград».

Кстати, сам Владимир Квачков вину в обоих случаях отрицал. На первом процессе он настаивал, что высказывания принадлежат не ему и у него даже нет аккаунта в «Одноклассниках», а на втором указывал, что его цитаты «были вырваны из контекста». Защита обжаловала принятые решения, но они устояли в апелляционной инстанции.

И на этот раз Дорогомиловский суд согласился с правоохранительными органами. Он посчитал, что основания для установления над отставным полковником административного надзора до 19 февраля 2027 года, как того требовала полиция, имеются, и иск удовлетворил.

Однако судебное решение самого Владимира Квачкова в Москве не застало, он даже не присутствовал на процессе. Как рассказал «Ъ» его защитник, отставник весной, «в конце апреля — начале мая», то есть еще до подачи административного иска в суд, отправился в паломничество по монастырям и святым местам.

«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение», — отметил в беседе с «Ъ» его адвокат Алексей Першин.

По словам защитника, решению полковника отправиться в путь предшествовало посетившее его видение, что он должен идти проповедовать слово Божие «по России вплоть до Чукотки».

«Он и ушел. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды — суд пытался известить административного ответчика, — продолжил юрист.— В итоге надзор за Квачковым все же установили, но куда ему теперь являться отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно: он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет».

Отметим, что административные меры к Квачкову применяются после того, как он отбыл внушительный срок в колонии. Как ранее рассказывал «Ъ», отставной полковник трижды привлекался к уголовной ответственности. Самое первое и громкое его дело касалось покушения на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в 2005 году, по которому ветерана дважды, в 2008 и 2009 годах, оправдали присяжные. В 2013 году Владимир Квачков получил восемь лет колонии с ограничением свободы на один год за попытку организации вооруженного мятежа. В 2017 году ему добавили еще полтора года колонии за экстремистский видеоролик. Впоследствии его освободили от наказания по третьему делу, так как вменяемая ему в вину уголовная статья перешла в разряд административных. Владимир Квачков освободился в феврале 2019 года из колонии в Мордовии. Через год за ним установили административный надзор сроком на три года. В феврале 2023 года Дорогомиловский суд Москвы досрочно снял с него этот надзор. Уже после его окончания полиция повторно обратилась в суд и попросила установить в отношении Квачкова новый административный надзор. 5 сентября 2023 года суд эту просьбу удовлетворил. 7 декабря того же года защита добилась отмены этого решения в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Теперь адвокат Квачкова намерен обжаловать и нынешнее решение. По словам Алексея Першина, при рассмотрении дела был допущен ряд серьезных нарушений. «Так, несмотря на то что Квачков родился в Приморском крае, в документах указано, что он уроженец Москвы. Если верить представленным полицией материалам, Квачков был одновременно осужден и Дорогомиловским судом столицы, и Мосгорсудом по одному и тому же делу. А освобожден он был по одному и тому же делу, если верить документам, из Тульской колонии в 2017 году, а затем из Мордовии в 2019 году. В общем, полная чушь», — резюмировал защитник.

Все эти «описки» суд посчитал «техническими нарушениями», но адвокат с этим категорически не согласен.

Алексей Першин считает, что, даже если судебное решение вступит в силу, у правоохранителей не будет права объявлять его подзащитного в розыск. «Поскольку Квачков не уведомлен должным образом о вынесенном в отношении него решении, то юридических оснований для его розыска нет», — пояснил защитник.