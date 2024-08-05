Владимир Квачков ушел паломником, не дожидаясь административного процесса

Дорогомиловский суд Москвы вынес решение по административному иску, поданному ОМВД РФ по району Дорогомилово столицы в отношении кавалера двух орденов Мужества, ордена Красной Звезды, ордена и медалей Демократической Республики Афганистан полковника ГРУ в отставке 76-летнего Владимира Квачкова еще в мае этого года. Полиция решила потребовать установления за ранее осужденным повторного административного надзора, после того как в 2023 году Владимир Квачков был дважды оштрафован за факты дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В первый раз это произошло 15 августа 2023 года, когда Тверской суд Москвы назначил ему 40 тыс. руб. штрафа.
Во второй раз Дорогомиловский суд Москвы назначил Квачкову штраф в размере 50 тыс. руб. за совершение аналогичного проступка. Тогда основанием послужили заявления, сделанные российскому YouTube-каналу «Сталинград».
Кстати, сам Владимир Квачков вину в обоих случаях отрицал. На первом процессе он настаивал, что высказывания принадлежат не ему и у него даже нет аккаунта в «Одноклассниках», а на втором указывал, что его цитаты «были вырваны из контекста». Защита обжаловала принятые решения, но они устояли в апелляционной инстанции.
И на этот раз Дорогомиловский суд согласился с правоохранительными органами. Он посчитал, что основания для установления над отставным полковником административного надзора до 19 февраля 2027 года, как того требовала полиция, имеются, и иск удовлетворил.
Однако судебное решение самого Владимира Квачкова в Москве не застало, он даже не присутствовал на процессе. Как рассказал «Ъ» его защитник, отставник весной, «в конце апреля — начале мая», то есть еще до подачи административного иска в суд, отправился в паломничество по монастырям и святым местам.
«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение», — отметил в беседе с «Ъ» его адвокат Алексей Першин.
«Он и ушел. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды — суд пытался известить административного ответчика, — продолжил юрист.— В итоге надзор за Квачковым все же установили, но куда ему теперь являться отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно: он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет».
Отметим, что административные меры к Квачкову применяются после того, как он отбыл внушительный срок в колонии. Как ранее рассказывал «Ъ», отставной полковник трижды привлекался к уголовной ответственности. Самое первое и громкое его дело касалось покушения на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в 2005 году, по которому ветерана дважды, в 2008 и 2009 годах, оправдали присяжные. В 2013 году Владимир Квачков получил восемь лет колонии с ограничением свободы на один год за попытку организации вооруженного мятежа. В 2017 году ему добавили еще полтора года колонии за экстремистский видеоролик. Впоследствии его освободили от наказания по третьему делу, так как вменяемая ему в вину уголовная статья перешла в разряд административных. Владимир Квачков освободился в феврале 2019 года из колонии в Мордовии. Через год за ним установили административный надзор сроком на три года. В феврале 2023 года Дорогомиловский суд Москвы досрочно снял с него этот надзор. Уже после его окончания полиция повторно обратилась в суд и попросила установить в отношении Квачкова новый административный надзор. 5 сентября 2023 года суд эту просьбу удовлетворил. 7 декабря того же года защита добилась отмены этого решения в апелляционной инстанции Мосгорсуда.
Теперь адвокат Квачкова намерен обжаловать и нынешнее решение. По словам Алексея Першина, при рассмотрении дела был допущен ряд серьезных нарушений. «Так, несмотря на то что Квачков родился в Приморском крае, в документах указано, что он уроженец Москвы. Если верить представленным полицией материалам, Квачков был одновременно осужден и Дорогомиловским судом столицы, и Мосгорсудом по одному и тому же делу. А освобожден он был по одному и тому же делу, если верить документам, из Тульской колонии в 2017 году, а затем из Мордовии в 2019 году. В общем, полная чушь», — резюмировал защитник.
Алексей Першин считает, что, даже если судебное решение вступит в силу, у правоохранителей не будет права объявлять его подзащитного в розыск. «Поскольку Квачков не уведомлен должным образом о вынесенном в отношении него решении, то юридических оснований для его розыска нет», — пояснил защитник.