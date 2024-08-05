Владимир Квачков ушел паломником, не дожидаясь административного процесса

Отметим, что административные меры к Квачкову применяются после того, как он отбыл внушительный срок в колонии. Как ранее рассказывал «Ъ», отставной полковник трижды привлекался к уголовной ответственности. Самое первое и громкое его дело касалось покушения на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в 2005 году, по которому ветерана дважды, в 2008 и 2009 годах, оправдали присяжные. В 2013 году Владимир Квачков получил восемь лет колонии с ограничением свободы на один год за попытку организации вооруженного мятежа. В 2017 году ему добавили еще полтора года колонии за экстремистский видеоролик. Впоследствии его освободили от наказания по третьему делу, так как вменяемая ему в вину уголовная статья перешла в разряд административных. Владимир Квачков освободился в феврале 2019 года из колонии в Мордовии. Через год за ним установили административный надзор сроком на три года. В феврале 2023 года Дорогомиловский суд Москвы досрочно снял с него этот надзор. Уже после его окончания полиция повторно обратилась в суд и попросила установить в отношении Квачкова новый административный надзор. 5 сентября 2023 года суд эту просьбу удовлетворил. 7 декабря того же года защита добилась отмены этого решения в апелляционной инстанции Мосгорсуда.