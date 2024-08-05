В Самаре мужчина погиб, попав под поезд

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, днем в воскресенье, 4 августа, под поезд на перегоне «Кряж — Самара» попал мужчина. Машинисту не удалось предотвратить наезд. Пешеход получил смертельные травмы. В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», выясняя обстоятельства гибели человека.