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В Самаре мужчина погиб, попав под поезд

Это произошло днем 4 августа 2024 года на жд перегоне «Кряж — Самара».

Как сообщили в Центральном МСУТ СКР, днем в воскресенье, 4 августа, под поезд на перегоне «Кряж — Самара» попал мужчина. Машинисту не удалось предотвратить наезд. Пешеход получил смертельные травмы. В настоящее время ведомство проводит доследственную проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», выясняя обстоятельства гибели человека.

несчастный случай