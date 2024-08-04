В Москве задержали выстрелившего в группу самокатчиков мужчину

Инцидент произошел вечером 4 августа в 2-м Верхнем Михайловском проезде. Между задержанным и группой людей, передвигавшихся на самокатах, произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в их сторону из пневматического оружия. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что конфликт произошел между мужчиной-пешеходом и самокатчиками, которые якобы чуть не сбили его. По сведениям прокуратуры стрелявшим оказался местный житель 1982 года рождения.