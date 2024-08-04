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В Москве задержали выстрелившего в группу самокатчиков мужчину

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который выстрелил в группу самокатчиков на юге Москвы, которые якобы чуть не сбили его.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, «в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции личность стрелявшего была установлена, он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства».

Инцидент произошел вечером 4 августа в 2-м Верхнем Михайловском проезде. Между задержанным и группой людей, передвигавшихся на самокатах, произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил в их сторону из пневматического оружия. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что конфликт произошел между мужчиной-пешеходом и самокатчиками, которые якобы чуть не сбили его. По сведениям прокуратуры стрелявшим оказался местный житель 1982 года рождения.