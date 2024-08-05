Детали пролета: кто виноват в поставке брака для самолетов Минобороны

— Поскольку ст. 201.1 УК предполагает совершение противозаконных действий в очень узкой сфере, а государственных оборонных заказов не так много, как закупок, производимых по 44- и 223-ФЗ, уже не говоря о том, что заказчик один, а круг подрядчиков ограничен, то и количество уголовных дел, которые даже в теории могут быть возбуждены, по умолчанию не может быть велико, — рассказал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. — Для такого специализированного состава даже десяток возбужденных за год дел — это уже очень много, счет идет на единицы, но это не значит, что норма не работает.