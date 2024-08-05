Детали пролета: кто виноват в поставке брака для самолетов Минобороны

Ущерб от поставок некачественных подшипников для военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в рамках гособоронзаказа составил около 130 млн рублей, выяснили «Известия». Уголовное дело по этому факту в июле 2024 года возбудил СК по Московской области. Проблемы с поставками привели к тому, что сразу пять военных транспортников не могли эксплуатироваться в 2022—2023 годах, а интересам Минобороны был «причинен существенный вред», следует из материалов дела. Следствие подозревает в преступлении менеджеров Балашихинского литейно-механического завода. Ранее в отношении руководства предприятия уже возбуждалось минимум одно дело, узнали «Известия». Кроме того, выяснилось, что к схеме поставок запчастей в рамках ГОЗ привлекалось предприятие, которое сейчас полностью принадлежит кипрскому офшору. Представители завода заявили, что являются пострадавшей стороной по делу. Подробности расследования — в нашем материале.
Суть уголовного дела
130 миллионов рублей составил ущерб, нанесенный Министерству обороны России из-за поставок некачественных подшипников для военной авиации в рамках выполнения гособоронзаказа, рассказал «Известиям» источник, близкий к силовым структурам.
— Поставка некачественных запчастей стала возможной благодаря подлогу документов. Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76, — пояснил собеседник редакции.
В самом ведомстве на запрос «Известий» сообщили, что подробности дела «не подлежат распространению», так как это «противоречит интересам следствия».
По данным источника «Известий», дело возбудили в отношении неустановленных лиц из числа руководства ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ). Основанием для начала расследования послужили материалы проверки первой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
Согласно информации с сайта БЛМЗ, предприятие специализируется на изготовлении авиационных колес, тормозов, агрегатов управления тормозными системами и запасных частей к авиационной технике. Завод производит комплектующие для межконтинентальных пассажирских самолетов, самолетов местных, средних и дальних линий, грузовых и специальным самолетов, а также вертолетов.
По словам источника, управленцы БЛМЗ в период с декабря 2017 по январь 2022 года приобрели подшипники неизвестного происхождения и не отвечающие требованиям конструкторской документации. Подшипники установили на колеса КТ199, а в период с 2022 по 2023 год поставили их в адрес филиала ПАО «Ил» — Авиастар для установки на самолеты.
Именно для этого, полагает следствие, они подделали документы о закупке подшипников у ОАО «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ). Также были сфальсифицированы документы о приемке продукции представителем Министерства обороны РФ.
По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2015 по 2021 год (в предполагаемый период совершения преступления) генеральным директором БЛМЗ был Никогос Окроян. Его уже допросили по делу в качестве свидетеля, сообщил источник «Известий». Он также обратил внимание на тот факт, что в отношении Окрояна в 2021 году возбуждалось уголовное дело о невыплате заработной платы более 250 сотрудникам предприятия на 35 млн рублей. В 2023 году дело поступило в мировой суд Балашихи, следует из данных открытых источников, но его прекратили за истечением сроков давности, а Никогоса Окрояна освободили от уголовной ответственности.
«Известиям» удалось получить комментарий БЛМЗ по факту возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при закупке подшипников. По словам представителей организации, завод признан потерпевшей стороной по делу, а возможные нарушения при оформлении документов на подшипники были допущены Саратовским подшипниковым заводом, у которого их купили.
— ОАО «БЛМЗ» представил должным образом оформленные подлинники накладных, подтверждающих закупку подшипников у ОАО «СПЗ», документов движения подшипников в производстве, а также подписанные первыми лицами обеих сторон акты сверки с ОАО «СПЗ» за 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы, — следует из сообщения представителей завода.
Также из сообщения следует, что БЛМЗ, как держатель подлинников конструкторской документации колеса, обратил внимание завода-изготовителя самолета — филиала ПАО «Ил» — Авиастар — на подшипники от разных производителей.
Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», в апреле 2018 года в отношении СПЗ открыто конкурсное производство в связи с банкротством. А в 2020 году следователи возбудили уголовное дело по факту преднамеренного банкротства предприятия. По данным прокуратуры Самары, с 2014 по 2017 год в целях обесценивая имущества предприятия руководство СПЗ совершило заведомо убыточные сделки по его отчуждению.
В результате в пользу третьих лиц было отчуждено не менее 25 земельных участков и не менее 71 объекта недвижимости. Это повлекло неспособность СПЗ в полной мере удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате платежей на сумму свыше 2,2 млн рублей.
Компания СПЗ была зарегистрирована в 2002 году, а ее учредителем стал бизнесмен Игорь Швидак. После его смерти генеральным директором стал его сын Александр. В 2020 году в отношении Александра Швидака возбудили уголовное дело о хищении 60 млн рублей у ООО «Волгатеплоснаб». Приговор Швидаку огласили в 2023 году, но теперь речь шла уже о злоупотреблении полномочиями. В результате бизнесмен заплатил штраф в 120 тыс. рублей.
Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», 100% доли в уставном капитале СПЗ принадлежат кипрской компании SPZ Holding Limited.
Источники «Известий» не смогли объяснить, как предприятие с такой структурой собственности могло быть привлечено к поставкам в рамках гособоронзаказа.
Почему стало возможным преступление
Установка на самолеты бракованных деталей стала возможной благодаря тому, что были подделаны документы о том, что их приняли представители военной приемки Минобороны, обратил внимание источник «Известий».
При этом, когда самолет выходит из ремонта, он военную приемку не проходит, как это бывает с вновь произведенными машинами, рассказал «Известиям» экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко.
— После ремонта обычно делается облет заводскими летчиками и определяется, качественно сделали или нет. Если никаких особенностей и недостатков не проявилось, всё передается обратно и возвращается в часть, — сказал собеседник издания.
— Даже если детали быстро поменяли, ущерб в любом случае есть и достаточно серьезный — пять самолетов были выведены из строя и не выполняли своих функций. Пять самолетов — это много, — констатировал эксперт.
Юристы, опрошенные «Известиями», обратили внимание на то, что дело возбуждено по достаточно редко применяемой статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
— Поскольку ст. 201.1 УК предполагает совершение противозаконных действий в очень узкой сфере, а государственных оборонных заказов не так много, как закупок, производимых по 44- и 223-ФЗ, уже не говоря о том, что заказчик один, а круг подрядчиков ограничен, то и количество уголовных дел, которые даже в теории могут быть возбуждены, по умолчанию не может быть велико, — рассказал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. — Для такого специализированного состава даже десяток возбужденных за год дел — это уже очень много, счет идет на единицы, но это не значит, что норма не работает.
Адвокат Андрей Гривцов в беседе с «Известиями» пояснил, что зачастую преступления в рамках гособоронзаказа квалифицируются по более привычным практикам статьям о мошенничестве и растрате.
— Вместе с тем сигнал бизнесу и чиновнику через введение новых статей послан, и думаю, что он услышан. Большинство людей бизнеса понимают, что работать с ГОЗ может быть не только финансово выгодно, но и крайне опасно с точки зрения уголовных рисков, — полагает адвокат.
Согласно ст. 201.1 УК, наказание по ней может составлять от 4 до 8 лет или от 5 до 10 лет, если преступление совершено организованной группой и повлекло тяжкие последствия.