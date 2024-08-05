Обвиняемым в хищении средств «Ила» запросили серьезный срок

Аналогичной точки зрения придерживается и адвокат Андрея Новожилова Марина Ярощук. «В ходе судебного разбирательства было установлено, что все конструкторы из МАИ, которые и были совместителями, реально работали. Более того, прокурор утверждал, что их фиктивно стали оформлять после 2013 года, а документы в деле говорят о том, что большая часть этих людей работала в ПАО “Ил” с 2008 года. О том, что никаких “мертвых душ” не было, в суде дал показания, в частности, начальник службы безопасности “Ила”, а главный бухгалтер пояснила, что процесс на предприятии выстроен так, что начисление зарплаты совместителям невозможно без подтверждения результатов их труда. В итоге дошло до того, что прокурор в какой-то момент прекратил вызывать в суд свидетелей обвинения, видимо не желая слушать, как те опровергают доводы следствия. Также гособвинитель утверждал, что ПАО “Ил” причинен ущерб, а сотрудники финансового блока этой организации в суде говорили, что фактически на каждый рубль, выплаченный в качестве заработной платы совместителям, предприятие получило от заказчиков не менее 3 ₽ прибыли», — заявила «Ъ» адвокат Ярощук.