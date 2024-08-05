Обвиняемым в хищении средств «Ила» запросили серьезный срок

Уголовное дело в отношении Андрея Новожилова, Вячеслава Хвана и Игоря Титова Савеловский суд столицы начал рассматривать в апреле прошлого года. Бывшего топ-менеджера ПАО «Ил» обвиняют в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 201 УК РФ). Его предполагаемым сообщникам помимо мошенничества вменяется соучастие в злоупотреблении полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 201 УК РФ).
Отметим, что в июле 2022 года это дело уже начинал рассматривать Басманный суд Москвы, но сразу же переадресовал его в Хамовнический суд, посчитав, что преступление было совершено на территории, отнесенной к юрисдикции последнего. Там процесс продлился около полугода, после чего дело переадресовали еще раз, теперь в Савеловский суд. Там «Ъ» сообщили, что в ходе прошедших прений сторон гособвинитель запросил для каждого из троих подсудимых семь лет колонии общего режима.
Речь в нем шла о создании тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и перспективного самолета-заправщика на его базе на общую сумму 9,241 млрд руб. Выпуск Ил-76МД-90А (глубоко модернизированного Ил-76МД, производившегося ранее Ташкентским авиационным производственным объединением им. В. П. Чкалова) был начат на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске. Первый полет был совершен в январе 2018 года. Всего для Минобороны по действующему контракту планировалось построить 39 таких самолетов. Кроме того, на базе заправщика Ил-78М разработана его версия Ил-78М-90А («Кузнецк-2»).
Согласно контракту, все работы ОАК должна была завершить 31 декабря 2016 года. В качестве соисполнителя для разработки конструкторской документации, проведения испытаний и доработок самолета ОАК привлекла ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», а ПАО «Ил» в июле 2014 года, как следует из материалов уголовного дела, — МАИ. В институте разрабатывали элементы крыла для Ил-76МД-90А.
В итоге часть денег, как посчитало следствие, оказалась похищена. Как считают в СКР, руководство ПАО «Ил» в лице Новожилова и МАИ (Хван и Титов) подобрали сотрудников института для дальнейшего трудоустройства в корпорацию по совместительству якобы для выполнения работ по теме «Кузнецк-2» — как указывает следствие, «по значительно завышенной цене» — и распределения между ними выделенных денежных средств из фонда стимулирования труда.
Работы по топливозаправщику для самолетов фронтовой и дальней авиации, как полагает следствие, на самом деле были выполнены сотрудниками самого ПАО «Ил». Тем не менее «лица из числа руководства ПАО совместно с сотрудниками ЦПКТ МАИ незаконно подписали акты якобы выполненных специалистами института работ». Последним якобы даже не приходилось ходить на работу в «Ил». Как говорится в деле, часть денег за фиктивное участие в проекте они ежемесячно в течение четырех лет передавали у КПП ПАО на Ленинградском шоссе, 45 сотруднику финансовой службы МАИ Игорю Титову.
Интересно, что на начальной стадии расследования речь шла о хищении 18 млн руб. Однако после проведения ряда экспертиз эта цифра была существенно скорректирована, и в окончательной редакции предполагаемым злоумышленникам вменили хищение за четыре года всего 4,2 млн руб. Таким образом, следствие пришло к выводу, что большую часть работ для ПАО «Ил» совместители из ЦПКТ МАИ все же выполнили. Своей вины в совершении преступления ни во время следствия, ни в суде никто из фигурантов (все трое находятся под подпиской о невыезде) не признал.
Защищающий Вячеслава Хвана адвокат Анзор Маржохов выдвинутое против своего клиента обвинение назвал абсурдным, а запрошенный гособвинителем срок — не поддающимся логическому объяснению. «Обвинение основано на недопустимых доказательствах, а в проведенных коммерческой структурой трех экспертизах содержится более двадцати нарушений УПК и закона об экспертной деятельности. Согласно выводам следствия обвиняемые, чей ежемесячный заработок составлял от 300 тыс. до 500 тыс. руб., пошли на преступление, чтобы каждый месяц на протяжении четырех лет получать прибавку к заработной плате в размере менее 30 тыс. руб. Между тем все совместители реально выполняли поручаемую им работу, что, в свою очередь, жестко контролировалось тем же Андреем Новожиловым. Отмечу также, что свидетели стороны обвинения, давшие в ходе следствия изобличающие подсудимых показания, в суде их не подтвердили. Поэтому мы с коллегами рассчитываем только на оправдательный приговор, о чем в прениях и просили суд», — заявил «Ъ» адвокат Маржохов.
Аналогичной точки зрения придерживается и адвокат Андрея Новожилова Марина Ярощук. «В ходе судебного разбирательства было установлено, что все конструкторы из МАИ, которые и были совместителями, реально работали. Более того, прокурор утверждал, что их фиктивно стали оформлять после 2013 года, а документы в деле говорят о том, что большая часть этих людей работала в ПАО “Ил” с 2008 года. О том, что никаких “мертвых душ” не было, в суде дал показания, в частности, начальник службы безопасности “Ила”, а главный бухгалтер пояснила, что процесс на предприятии выстроен так, что начисление зарплаты совместителям невозможно без подтверждения результатов их труда. В итоге дошло до того, что прокурор в какой-то момент прекратил вызывать в суд свидетелей обвинения, видимо не желая слушать, как те опровергают доводы следствия. Также гособвинитель утверждал, что ПАО “Ил” причинен ущерб, а сотрудники финансового блока этой организации в суде говорили, что фактически на каждый рубль, выплаченный в качестве заработной платы совместителям, предприятие получило от заказчиков не менее 3 ₽ прибыли», — заявила «Ъ» адвокат Ярощук.