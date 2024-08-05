«Военные в шоке»: в США предупредили об угрозе национальной безопасности

В мае заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл заявил, что США не обладают адекватной защитой против гиперзвукового оружия. Отвечая на вопрос о гипотетической ситуации «запуска гиперзвуковой ракеты из Мурманска со скоростью шесть тысяч миль в час», военный отметил, что Пентагону не хватает систем для эффективной борьбы с такими угрозами в конечной фазе полета ракеты.