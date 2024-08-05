«Военные в шоке»: в США предупредили об угрозе национальной безопасности

«Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая <…> должна достигать не менее 1000 киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной развернутой тактической лазерной системы», — говорится в публикации.
Помимо этого, в журнале отметили, что проблемой в использовании лазерных установок могут быть различные вещества, находящиеся в атмосфере, такие как водяной пар, песок, дым, оказывающие рассеивающее воздействие на лазерные лучи.
«Военные в шоке. <…> Несмотря на различные достижения, <…> современные лазерные системы пока не могут похвастаться надежностью против гиперзвуковых ракет», — утверждается в статье.
В мае заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл заявил, что США не обладают адекватной защитой против гиперзвукового оружия. Отвечая на вопрос о гипотетической ситуации «запуска гиперзвуковой ракеты из Мурманска со скоростью шесть тысяч миль в час», военный отметил, что Пентагону не хватает систем для эффективной борьбы с такими угрозами в конечной фазе полета ракеты.