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В Приморье рухнули два моста: последствия мощного циклона

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа, ФедералПресс. В Приморье из-за сильных ливней произошло разрушение нескольких мостов в Ольгинском округе. В настоящее время здесь работает лодочная переправа.

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Источник: РИА "Новости"

«После спада воды начнутся работы, потребуется около недели на восстановление моста. Работает лодочная переправа, есть продукты, свет», — сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Разрушение мостов произошло в Михайловке и Фурманово. В настоящее время в округе работают энергетики, которые восстанавливают ЛЭП. После спада воды начнет работать техника, которая займется восстановлением мостов. Местные жители обеспечены продуктами.

Отмечается, что из-за очередных ливней в крае подтоплены 261 приусадебный участок, сохраняется 87 переливов в 11 муниципалитетах, нарушено или отсутствует транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в Партизанском, Пограничном, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Тернейском, Ольгинском округах, Дальнереченском районе.

Напомним, циклон ударил и по Сахалину. В одном из муниципалитетов края введен режим ЧС.