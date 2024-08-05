В Приморье рухнули два моста: последствия мощного циклона

«После спада воды начнутся работы, потребуется около недели на восстановление моста. Работает лодочная переправа, есть продукты, свет», — сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко.
Разрушение мостов произошло в Михайловке и Фурманово. В настоящее время в округе работают энергетики, которые восстанавливают ЛЭП. После спада воды начнет работать техника, которая займется восстановлением мостов. Местные жители обеспечены продуктами.
Отмечается, что из-за очередных ливней в крае подтоплены 261 приусадебный участок, сохраняется 87 переливов в 11 муниципалитетах, нарушено или отсутствует транспортное сообщение с 23 населенными пунктами в Партизанском, Пограничном, Чугуевском, Яковлевском, Красноармейском, Тернейском, Ольгинском округах, Дальнереченском районе.
Напомним, циклон ударил и по Сахалину. В одном из муниципалитетов края введен режим ЧС.