Смертельная авария с участием междугороднего автобуса произошла в Приморье

В Приморье на 464 километре трассы А-370 «Уссури» произошла авария. Автомобиль Honda Freed столкнулся с междугородним автобусом, есть один погибший. По факту смертельного ДТП полиция края организовала проверку.
Как рассказали в пресс-службе УВМД по Приморью, предварительной установлено, что автомобиль ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. Автобус, следовавший из приморской столицы в Лучегорск ехал во встречном направлении, в какой-то момент произошло столкновение.
В момент аварии в автобусе вместе с водителем находились пять человек, однако никто из них не пострадал. Скончался в ДТП водитель Honda Freed, получивший серьезные травмы.
«Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством».