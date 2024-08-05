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Смертельная авария с участием междугороднего автобуса произошла в Приморье

На трассе Хабаровск — Владивосток из-за ДТП скончался водитель Honda Freed.

Источник: РИА "Новости"

В Приморье на 464 километре трассы А-370 «Уссури» произошла авария. Автомобиль Honda Freed столкнулся с междугородним автобусом, есть один погибший. По факту смертельного ДТП полиция края организовала проверку.

Как рассказали в пресс-службе УВМД по Приморью, предварительной установлено, что автомобиль ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. Автобус, следовавший из приморской столицы в Лучегорск ехал во встречном направлении, в какой-то момент произошло столкновение.

В момент аварии в автобусе вместе с водителем находились пять человек, однако никто из них не пострадал. Скончался в ДТП водитель Honda Freed, получивший серьезные травмы.

«Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначено проведение ряда исследований. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством».