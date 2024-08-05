Смертельная авария с участием междугороднего автобуса произошла в Приморье

Как рассказали в пресс-службе УВМД по Приморью, предварительной установлено, что автомобиль ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. Автобус, следовавший из приморской столицы в Лучегорск ехал во встречном направлении, в какой-то момент произошло столкновение.