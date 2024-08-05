Женщина пострадала в результате очередного обстреле ВСУ Шебекино

«ВСУ нанесли очередной удар по Шебекино. По предварительной информации, ранен один мирный житель: женщину с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в своем сообщении в Telegram-канале.
Кроме того, по словам Гладкова, в результате атаки украинских боевиков в трех многоквартирных домах было повреждено остекление, в одном из них была повреждена газовая труба. Также вследствие прилета снаряда во дворе одного из этих же многоквартирных домов загорелись четыре автомобиля. Пожарные расчеты оперативно потушили возгорание, добавил губернатор.
Сотрудники оперативных и аварийных служб работают на месте происшествия. Информация о последствиях уточняется.
Накануне, 4 августа, украинские боевики атаковали Шебекино. В результате этого погиб человек, еще двое пострадали. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что удары пришлись по территории соцобъекта и жилого сектора. Осколками посекло автомобиль.
Боевики ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.