Женщина пострадала в результате очередного обстреле ВСУ Шебекино

Кроме того, по словам Гладкова, в результате атаки украинских боевиков в трех многоквартирных домах было повреждено остекление, в одном из них была повреждена газовая труба. Также вследствие прилета снаряда во дворе одного из этих же многоквартирных домов загорелись четыре автомобиля. Пожарные расчеты оперативно потушили возгорание, добавил губернатор.