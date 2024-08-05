Сразу три большегруза столкнулись на трассе перед Владивостоком, движение затруднено

Перед низководным мостом во Владивостоке произошла серьезная авария с участием трех большегрузов, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации местных тг-каналов (18+), вечером воскресенья, примерно в 23 часа, в районе Де-Фриза КамАЗ столкнулся с фурой и грузовиком, которые стояли на обочине на объездной. Предварительно известно, что погибших и пострадавших нет.
Как сообщили очевидцы, на утро понедельника, 5 августа, габаритные машины все еще находятся на месте ДТП и затрудняют движение к поселку Новый. Одна полоса движения полностью недоступна для проезда.
ИА PrimaMedia запросила комментарий по ситуации в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.