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Сразу три большегруза столкнулись на трассе перед Владивостоком, движение затруднено

Покореженные автомобили до сих пор стоят на дороге и занимают одну из полос движения.

Перед низководным мостом во Владивостоке произошла серьезная авария с участием трех большегрузов, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации местных тг-каналов (18+), вечером воскресенья, примерно в 23 часа, в районе Де-Фриза КамАЗ столкнулся с фурой и грузовиком, которые стояли на обочине на объездной. Предварительно известно, что погибших и пострадавших нет.

Как сообщили очевидцы, на утро понедельника, 5 августа, габаритные машины все еще находятся на месте ДТП и затрудняют движение к поселку Новый. Одна полоса движения полностью недоступна для проезда.

ИА PrimaMedia запросила комментарий по ситуации в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.