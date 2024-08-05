Сразу три большегруза столкнулись на трассе перед Владивостоком, движение затруднено

По информации местных тг-каналов (18+), вечером воскресенья, примерно в 23 часа, в районе Де-Фриза КамАЗ столкнулся с фурой и грузовиком, которые стояли на обочине на объездной. Предварительно известно, что погибших и пострадавших нет.