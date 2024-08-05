Разбежавшись, прыгну со скалы: мужчина травмировался во время ныряния во Владивостоке

Молодой человек отдыхал на острове Русский во Владивостоке и решил спрыгнуть с доски для ныряния на мысе Тобизина. Он пролетел шесть метров и получил травмы, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Согласно данным МЧС России по Приморскому краю, 25-летний парень лежал без движения в районе мыса после прыжка со скалы. Его обнаружили на мелководье. Очевидцы вызвали спасателей и карету скорой помощи.
Специалисты вытащили пострадавшего на берег и передали врачам. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, степень тяжести полученного вреда не уточняется.
Ранее «КП» писала о начинающем аквалангисте, который утонул в 40 метрах от берега во Владивостоке.