Трентон
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разбежавшись, прыгну со скалы: мужчина травмировался во время ныряния во Владивостоке

Мужчина спрыгнул с мыса Тобизина во Владивостоке и получил травмы.

Источник: Соцсети

Молодой человек отдыхал на острове Русский во Владивостоке и решил спрыгнуть с доски для ныряния на мысе Тобизина. Он пролетел шесть метров и получил травмы, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

Согласно данным МЧС России по Приморскому краю, 25-летний парень лежал без движения в районе мыса после прыжка со скалы. Его обнаружили на мелководье. Очевидцы вызвали спасателей и карету скорой помощи.

Специалисты вытащили пострадавшего на берег и передали врачам. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, степень тяжести полученного вреда не уточняется.

Ранее «КП» писала о начинающем аквалангисте, который утонул в 40 метрах от берега во Владивостоке.