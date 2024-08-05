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24 человека пострадало в ДТП за неделю в Иркутске и районе

Всего за семь дней произошло 14 аварий.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП на территории Иркутска и района за семь дней пострадали 24 человека, среди них два ребенка. Автоаварии происходили 14 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

— Всего за минувшую неделю произошло:160 автоаварий, 298 транспортных средств повреждено, — поделились инспекторы.

Чаще всего на прошедшей недели причинами ДТП становилось столкновение машин, следом идут наезды на пешеходов и велосипедистов. А также один наезд на препятствие.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что по Байкальскому тракту произошло массовое ДТП. Известно, что из-за столкновения «Toyota» и «Lexus» травмы получили семь человек.