24 человека пострадало в ДТП за неделю в Иркутске и районе

В ДТП на территории Иркутска и района за семь дней пострадали 24 человека, среди них два ребенка. Автоаварии происходили 14 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.
— Всего за минувшую неделю произошло:160 автоаварий, 298 транспортных средств повреждено, — поделились инспекторы.
Чаще всего на прошедшей недели причинами ДТП становилось столкновение машин, следом идут наезды на пешеходов и велосипедистов. А также один наезд на препятствие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что по Байкальскому тракту произошло массовое ДТП. Известно, что из-за столкновения «Toyota» и «Lexus» травмы получили семь человек.