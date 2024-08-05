Экс-замглавы МО Иванов попросил отпустить его из СИЗО

«Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — говорится в документах. Кроме того, обосновывая свою позицию, бывший замминистра обороны обратил внимание, что он имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи, а также у него на иждивении находятся малолетние дети. Он также указал, что имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий. Кроме того, Иванов вновь настаивает, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу.