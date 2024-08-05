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Экс-замглавы МО Иванов попросил отпустить его из СИЗО

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов просит смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО, поскольку все его характеристики со службы исключительно положительные. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Иванов и его защита просили суд избрать более мягкую меру пресечения, указав, что он исключительно положительно характеризуется», — говорится в документах. Кроме того, обосновывая свою позицию, бывший замминистра обороны обратил внимание, что он имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи, а также у него на иждивении находятся малолетние дети. Он также указал, что имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий. Кроме того, Иванов вновь настаивает, что не намерен скрываться или препятствовать производству по делу.

Также в материалах указывается, что обвиняемый в качестве своей защиты и необоснованности заключения в СИЗО указывал на то, что доводы следствия голословны и не обоснованы. Причастность к получению взятки Ивановым якобы не подтверждается представленными материалами уголовного дела.