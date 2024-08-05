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В Хабаровском крае мужчину обвиняют в массовой вырубке леса

В Хабаровском крае мужчина незаконно вырубил 273 дерева и нанёс ущерб лесному фонду на 400 тысяч рублей.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае, в районе имени Полины Осипенко местного жителя обвиняют в незаконной вырубке леса, сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.

Следственные органы выяснили, что в мае этого года начальник участка коммерческой фирмы, находясь в Кербинском лесничестве, при помощи бульдозера незаконно вырубил 273 дерева различных пород, включая белую березу, лиственницу, осину, чозению и ольху.

Эти действия нанесли ущерб лесному фонду на сумму свыше 400 тысяч рублей.

В прокуратуре района имени Полины Осипенко утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 60-летнего мужчины. Ему инкриминируется преступление по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.