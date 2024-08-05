В Хабаровском крае мужчину обвиняют в массовой вырубке леса

В Хабаровском крае, в районе имени Полины Осипенко местного жителя обвиняют в незаконной вырубке леса, сообщает Телеграм-канал Прокуратура Хабаровского края.
Следственные органы выяснили, что в мае этого года начальник участка коммерческой фирмы, находясь в Кербинском лесничестве, при помощи бульдозера незаконно вырубил 273 дерева различных пород, включая белую березу, лиственницу, осину, чозению и ольху.
Эти действия нанесли ущерб лесному фонду на сумму свыше 400 тысяч рублей.
В прокуратуре района имени Полины Осипенко утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против 60-летнего мужчины. Ему инкриминируется преступление по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере).
Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.