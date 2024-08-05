В Хабаровском крае мужчину обвиняют в массовой вырубке леса

Следственные органы выяснили, что в мае этого года начальник участка коммерческой фирмы, находясь в Кербинском лесничестве, при помощи бульдозера незаконно вырубил 273 дерева различных пород, включая белую березу, лиственницу, осину, чозению и ольху.