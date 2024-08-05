На федеральной трассе в Красноярском крае погибли три человека

В ночь на 4 августа в Боготольском районе Красноярского края произошло лобовое столкновение двух отечественных автомобилей. Оба водителя и пассажир получили смертельные травмы.
В воскресенье на 591 километре федеральной дороги Р-255 «Сибирь» ВАЗ-2115 под управлением водителя без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ.
Нарушитель, а также водитель и пассажир второго автомобиля погибли, еще один пассажир доставлен в больницу, рассказали в главке МВД по краю.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, после которой движение транспорта на дороге было затруднено.