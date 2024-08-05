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На федеральной трассе в Красноярском крае погибли три человека

Источник: Российская газета

В ночь на 4 августа в Боготольском районе Красноярского края произошло лобовое столкновение двух отечественных автомобилей. Оба водителя и пассажир получили смертельные травмы.

В воскресенье на 591 километре федеральной дороги Р-255 «Сибирь» ВАЗ-2115 под управлением водителя без прав выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ.

Нарушитель, а также водитель и пассажир второго автомобиля погибли, еще один пассажир доставлен в больницу, рассказали в главке МВД по краю.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, после которой движение транспорта на дороге было затруднено.