Ударом «Искандера-М» уничтожен пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ракетное подразделение группировки войск «Запад» ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области вместе с 80 боевиками. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.