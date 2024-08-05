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Ударом «Искандера-М» уничтожен пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ракетное подразделение группировки войск «Запад» ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи Харьковской области вместе с 80 боевиками. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом “Искандер-М” по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи. Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — сказал Бигма.